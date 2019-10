Céline Dion : Pour les 9 ans de ses jumeaux, elle dévoile deux photos inédites

Happy Birthday ! Nelson et Eddy Dion, les fils de Céline Dion, ont déjà 9 ans. Un anniversaire que l'interprète d'Imperfections n'a pas manqué de souligner sur les réseaux sociaux, alors qu'elle est loin d'eux en raison de sa tournée mondiale.

Sur son compte Instagram suivi par 3,7 millions d'abonnés, Céline Dion a posté deux photos inédites de ses jumeaux avec un tendre message. "Des rires en double et deux fois plus d'amour. Bon 9e anniversaire, Nelson et Eddy ! Je suis tellement fière de mes garçons... – Je vous adore, Maman xx...", a-t-elle écrit.

On constate que les deux garçons, nés en 2010 en Floride après plusieurs FIV, ont bien changé ! Ils ont chacun gagné des centimètres et sont physiquement de plus en plus différents, l'un étant notamment un peu plus rond que l'autre. On remarque aussi qu'ils ont définitivement abandonné leurs cheveux longs, comme leur grand-frère René-Charles (18 ans) les avait dans sa jeunesse.