Céline Dion : Ses jumeaux Nelson et Eddy fêtent leurs 9 ans, retour en images

Restés à Las Vegas pour leurs études pendant que leur célèbre maman Céline Dion se produit sur scène avec sa nouvelle tournée intitulée Courage World Tour, les jumeaux Nelson et Eddy pourront-ils compter sur elle pour souffler leurs bougies ? Les deux garçons fêtent leurs 9 ans.

En octobre 2010, quelques jours après avoir accouché, Céline Dion donnait une interview à son amie Julie Snyder sur la chaîne TVA. La chanteuse de 51 ans révélait alors qu'elle avait été enceinte de trois enfants, mais que l'un d'eux était mort pendant la grossesse. "Son coeur s'est arrêté de battre cinq jours plus tard. Ce petit bébé a décidé de laisser la place aux deux autres. Et ça fait un choc. Au départ, je voulais juste être enceinte, mais maintenant je resterais toujours avec cette question... Moi qui souhaitais avoir une fille, je me demanderai toujours... J'ai conservé le placenta et je suis quand même habitée par trois petits bébés", expliquait-elle.

L'interprète de Courage avait donné naissance à Nelson et Eddy à l'hôpital Saint Mary's en Floride, par césarienne. Le premier doit son prénom à Nelson Mandela, que Céline Dion et son regretté mari René Angélil avaient rencontré en Afrique du Sud lors d'une tournée, et le second au parolier et compositeur Eddy Marnay, auteur de ses tubes D'amour ou d'amitié ou Mon ami m'a quittée.

Après une première résidence à Las Vegas, Céline Dion avait passé un peu de temps dans son magnifique domaine de Floride avec son clan, avant de finalement le vendre pour s'installer définitivement dans le Nevada. La diva a depuis mis fin à sa seconde résidence, mais elle a décidé de rester dans la ville du pêché, ses fils poursuivant leurs études là-bas, tout comme l'aîné René-Charles (18 ans), admis à l'université. La petite famille doit poser ses valises dans une nouvelle villa située dans le quartier de Summerlin.

Nelson et Eddy, qui dorment toujours avec leur maman, l'accompagnent régulièrement dans ses déplacements aux quatre coins du monde, mais, pour cette nouvelle tournée, ils sont exceptionnellement restés à Las Vegas. "Je vais partir en tournée sans mes enfants. Et seulement deux à trois fois pendant la tournée, je vais les laisser seuls deux semaines maximum. C'est la durée la plus longue pendant laquelle je serai loin de mes enfants. Pour moi, ça représente beaucoup, mais de savoir qu'ils vont bien le vivre, ça ne m'inquiète pas", confiait la star en avril dernier. Céline Dion n'a aucune date prévue ce 23 octobre et doit reprendre la route le 24 à Cincinnati. Va-t-elle faire un saut de puce pour être à leurs côtés ?

Thomas Montet