Céline Dion : Beauté turquoise ultrastylée, suite de son défilé de looks

Le vendredi 15 novembre 2019 sera une date historique pour les millions de fans de Céline Dion. Elle sortira son 27e album (le 12e en anglais), intitulé Courage et donnera trois jours plus tard le coup d'envoi d'une tournée éponyme. La chanteuse s'est lancée dans un marathon promo intense, qu'elle poursuit avec style. Dans son dernier look entièrement turquoise, Céline a illuminé la nuit new-yorkaise.

Mercredi 13 novembre, Céline Dion a été photographiée à sa sortie de l'hôtel Park Hyatt New York, près de Central Park. L'icône québécoise de 51 ans était attendue par une horde de photographes et de fans, qu'elle a littéralement éblouis.

Céline Dion portait un total look Max Mara, notamment composé de l'iconique manteau Teddy Bear (d'une valeur de 1865 euros), d'une jupe en mohair (285 euros) et de bottes en cuir à imprimé croco (879 euros). Une banane en alpaga et soie (415 euros) complétait sa tenue du soir, entièrement inspirée de celle des mannequins du défilé automne-hiver 2019 de la maison italienne.

Ainsi vêtue, Céline Dion a salué ses admirateurs et signé quelques autographes. Elle les retrouvera sur scène à partir du 18 novembre 2019, date du premier concert de sa nouvelle tournée mondiale.

Céline se produira à la Paris La Défense Arena les 26, 27, 30 juin, 1er, 3 et 4 juillet 2020.