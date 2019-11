Céline Dion très chic pour aller dîner avec Pepe Munoz à New York

Finaude, la chanteuse Céline Dion avait prévu de dégager quelques jours dans sa tournée mondiale, Courage World Tour, afin de faire la promotion de Courage, son nouveau disque en anglais, le premier depuis six ans. C'est à New York qu'elle a posé ses valises. Le 13 novembre 2019, elle a profité de sa soirée pour s'offrir un dîner en bonne compagnie.

Arrivée dans la Grosse pomme le 12, dans une tenue hors de prix, Céline Dion a multiplié les apparitions toujours avec style. Le mercredi 13, elle a ainsi été vue sortant de son chic hôtel le Park Hyatt, pour aller dîner. La diva québécoise de 51 ans avait opté pour un gros manteau de fourrure (en renard) zébré noir et blanc de chez Saint Laurent, coûtant la modique somme de 12 000 euros, afin d'affronter le froid glacial de New York. Ce n'est pas la première fois que l'interprète d'Imperfections prend le risque de se mettre les défenseurs de la cause animale à dos puisqu'on a déjà pu la voir avec un manteau en python et un sac à main en croco...

Le reste de sa tenue était composé de bas La Perla, d'escarpins Gianvitto et de lunettes de soleil Versace.

Céline Dion, qui a fait le choix unique de laisser ses enfants René-Charles (18 ans) et les jumeaux Nelson et Eddy (9 ans) à Las Vegas pendant sa tournée mondiale, a donc dîné en compagnie de son désormais incontournable ami Pepe Munoz. Il semblerait, à en croire une publication sur le compte Instagram du beau brun, que le duo se soit rendu chez Cipriani. L'ancien danseur espagnol, également illustrateur de mode, est devenu son styliste. Un rôle pour lequel il a succédé à Law Roach, celui qui avait remis Céline sur les rails de la mode.

Céline Dion, dont le disque sort en France le vendredi 15 novembre, doit reprendre sa grande tournée mondiale dès le 18 novembre. Elle est attendue sur ses terres, à Montréal. Entre temps, elle aura mis en boîte plusieurs interviews notamment pour le Tonight Show du populaire animateur Jimmy Fallon.

Thomas Montet