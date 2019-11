Céline Dion évite une agression : son look en cause, un homme arrêté

Les new-yorkais sont chanceux, depuis le 12 novembre ils se régalent de chacune des sorties de la chanteuse Céline Dion, qui a posé ses valises pour quelques jours de promo à l'occasion de la sortie de son nouvel album, Courage. Le 15, elle a encore fait un carton en sortant de son hôtel. Un militant vegan a toutefois été arrêté aux abords de l'établissement.

La star de 51 ans, qui a embarqué dans son escapade son ami danseur et styliste Pepe Munoz, est donc apparue sur le perron du chic hôtel Park Hyatt dans un look très chic et onéreux. L'interprète des titres Courage, Imperfections, Lying Down ou encore Flying on My Own, avait confié sa tenue aux bons soins de la maison Chanel. Céline Dion portait donc des vêtements issus de la collection automne-hiver 2019 : un blazer, qui n'avait pas été présenté en défilé, un pantalon en cuir noir de type croco et un ensemble de deux sacs en cuir matelassés coûtant un peu moins de 9000 dollars. Elle avait accessoirisé sa tenue avec des escarpins noirs, des lunettes de soleil Versace et, surtout, une bague de la maison Cartier à 25 000 dollars !

Comme le rapporte le Mail Online, Céline Dion a comme à son habitude longuement pris la pose devant l'hôtel pour le plus grand plaisir de ses fans mais a également évité une agression. La diva québécoise aurait pu être malmenée par un militant vegan arrêté à quelques mètres par des agents du NYPD. L'homme, d'une trentaine d'années environ, au look banal, aurait pu passer inaperçu au milieu de la foule pour se jeter sur elle mais son imposant tatouage vegan sur le visage l'a trahi et éveillé les soupçons. Il a été placé en garde à vue.

Céline Dion prend le risque d'être la cible des défenseurs des animaux car ce n'est pas la première fois qu'elle s'affiche avec des vêtements polémiques. A Paris, on avait ainsi pu la voir avec un manteau en python et un sac en crocodile et, depuis son arrivée à New York, elle a aussi porté un ample manteau en fourrure véritable de renard... Auparavant, les membres les plus extrêmes de Peta s'illustraient en jetant de la peinture rouge sur les stars portant ce genre d'habits. Serait-elle la prochaine ?

Céline Dion doit reprendre sa tournée mondiale, Courage World Tour, le 18 à Montréal.

Thomas Montet