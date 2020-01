Céline Dion à son fils René-Charles : "Ton père veille toujours sur toi"

View this post on Instagram

Mon cher Ren-Charles, Je suis tellement fire de la faon dont tu te comportes et que tu volues dans la vie. Tu es un vrai gentleman, et je veux que tu saches que ton pre veille toujours sur toi et te protge... tout comme moi. Continue d'tre le meilleur de toi-mme. Sois fort, passionn et judicieux dans la poursuite de tes rves. Tout est possible... " Sky is the limit ! " Et surtout, sois heureux... ton bonheur fait mon bonheur. Je t'aime tellement, mon grand homme ! Maman xx... . My dear Ren-Charles, I'm so proud of the way you're conducting yourself in life. You're a true gentleman, and I want you to know that your father's guidance continues to support and protect you... as I do. Keep being the best of yourself... strong, passionate, and wise, as you pursue all of your dreams in life - the sky's the limit! And above all, have a good time!.... Your happiness, is my happiness. I love you so much, my dear son! Mom xx...