Céline Dion : Poignant message quatre ans après la mort de René Angélil

Alors qu'elle a repris sa tournée mondiale, le Courage World Tour, Céline Dion n'a pas manqué de prendre le temps de rendre hommage à son défunt mari René Angélil. Sur son compte Instagram, le 14 janvier, la diva québécoise a posté une photo et un message.

Céline Dion a diffusé à ses 3,9 millions d'abonnés une photo représentant René Angélil, l'homme de sa vie, souriant avec leur chien dans les bras. En légende, l'interprète d'Imperfections écrit : "Il n'y a pas une journée où je ne pense pas à ton magnifique sourire. Tu nous manques, merci de veiller sur nous, mon amour. Je t'aime, Céline xx..." Un message court, mais poignant qui a bouleversé ses fans : ils se sont précipités par milliers pour "liker" sa publication.

René Angélil, découvreur de Céline Dion quand elle était encore adolescente, qui a fait d'elle une star planétaire puis son épouse et la mère de ses trois fils, est mort le 14 janvier 2016 à Las Vegas. Il est décédé à leur domicile, des suites d'un cancer de la gorge. Il était alors âgé de 73 ans. Céline Dion et ses fils, René-Charles (18 ans) et les jumeaux Nelson et Eddy (9 ans), vivent encore à Las Vegas.

Depuis la mort de son époux, Céline Dion a surmonté son deuil et a repris sa vie pro et perso en main. La diva de 51 ans a ainsi fait sa révolution vestimentaire et musicale, comme on peut l'entendre sur son dernier disque intitulé Courage ; le disque a dépassé le demi-million d'exemplaires vendus. Côté coeur, elle a démenti la rumeur d'une liaison avec Pepe Munoz puisque ce dernier est gay. En revanche, elle ne ferme pas la porte à l'amour dans l'avenir... "J'ai toujours l'impression d'être la femme la plus chanceuse du monde puisque je suis sortie avec le meilleur, le père de mes enfants. Tous les jours, je le vois encore à travers mes enfants. Ils lui ressemblent tant. René est avec moi tout le temps. (...) Vais-je aimer à nouveau ? Je suis amoureuse, amoureuse de ma vie, de mes enfants, de mon travail. Vais-je avoir un partenaire de vie ? On se tiendra au courant et, si ça arrive, je le montrerai et ce sera un plaisir. On évolue et peut-être que, parfois, vous rencontrez un ami et, finalement, ça devient quelque chose de plus fort. Qui sait ?", disait-elle en septembre dernier à Entertainment Tonight.