Céline Dion : Ses tenues les plus marquantes de l'année !

Voilà désormais presque trois ans que Céline Dion a fait sa mue, laissant la quadragénaire un peu barbante derrière elle au profit d'une quinquagénaire sûre d'elle, bien dans sa vie et dans son époque. Aidée par le styliste Law Roach, puis son grand ami Pepe Munoz, elle a multiplié les buzz médiatiques grâce à des tenues toujours plus travaillées. En 2019 encore, c'était le Celine Fashion Show ! D'ailleurs, Instagram l'a bien compris et s'est associé avec elle...

C'est à Paris, capitale de la mode, que la chanteuse de 51 ans a eu droit à son meilleur terrain de jeu. Céline Dion a pris part à la Fashion Week Haute Couture en janvier. Pour l'occasion, elle a multiplié les apparitions au premier rang des défilés, mais aussi dans les rues de la ville pour se rendre à divers événements festifs. On a donc pu la découvrir tour à tour dans un look rétro signé Batsheva, dans une tenue audacieuse au décolleté très plongeant, création du styliste Alexandre Vauthier ou encore en robe rose bonbon, crinière de lionne au vent, pour se rendre au Moulin-Rouge.

Pendant l'été, l'interprète d'Imperfections était de retour pour assister aux nouvelles collections de la Fashion Week Haute Couture. L'occasion de découvrir son double clin d'oeil à la pop culture en portant le mythique coeur de l'océan, bijou du film Titanic, par dessus un T-shirt avec l'inscription I Love Paris Hilton !

Entre-temps, Céline Dion a fait un véritable carton en foulant, au mois de mai, pour la toute première fois le tapis rouge du prestigieux Met Gala à New York. Pour cette grande première, la diva avait mis le paquet : robe frangée fendue et dorée signée Oscar de la Renta avec décolleté profond. En bonus, une imposante coiffe de plumes. Un bel oiseau de nuit. Un mois plus tard, elle était encore de retour à Paris et s'offrait un shooting pour le magazine de mode CR. On pouvait la voir à la tour Eiffel dans une tenue prêt-à-porter de chez Gucci et parée d'un imposant collier en cuir et à picots en métal, façon accessoire SM !

Au cours de l'automne, Céline Dion a enchaîné les looks, alors que son actualité était double entre le lancement de sa tournée mondiale intitulée Courage World Tour – l'occasion de la découvrir en robe rouge pailletée brodée de sequins de chez Yousef Al Jasmi – et la sortie de son album Courage. Depuis New York où elle faisait de la promo, la maman de René-Charles et des jumeaux Nelson et Eddy est apparue dans une tenue XXL au montant hors de prix, dans une combinaison argentée et enfin dans un look Chanel pour lequel elle a failli se faire agresser par un défenseur des animaux...

On a hâte de voir ce que Céline nous réserve pour 2020 !