Céline Dion : Sa parodie de Noël délurée pour "It's All Coming Back To Me Now"

Les reboots, les copies, les parodies, on s'en lasserait presque. Sauf, bien sûr, quand c'est Céline Dion herself qui décide de nous faire revivre l'un des moments les plus classiques de sa carrière. Le 4 décembre 2019, la diva canadienne a partagé sur Instagram un revival de cet iconique moment, de l'an 1996, où elle apparaissait pour la première fois dans le clip de la chanson It's all coming back to me now. Sur fond de château légèrement hanté, elle entonnait une ode à l'amour perdu et s'offrait une très, très jolie place dans les charts mondiaux... tout comme dans nos coeurs, bien sûr.

Si la chanson a initialement été inspirée par le roman tragique Les Hauts de Hurlevent, d'Emily Brontë, Céline Dion a retrouvé ses hautes tours pour une tout autre raison que la nostalgie littéraire ou le vague à l'âme. En réalité, la maman de trois est impliquée dans un partenariat mode avec Instagram qui, semble-t-il, permet de faire du shopping après avoir liké certains modèles publiés sur le réseau social. Dans la vidéo, la chanteuse fait défiler les tendances des années 1990 et 2000 sur son smartphone avant de se retrouver plongée dans une féerie haute couture, entourée de modèles Calvin Klein, Oscar De La Renta ou Marc Jacobs... et elle finit par shopper des lunettes de soleil Michael Kors à 239 dollars. Ho ho ho...