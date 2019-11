Céline Dion : A la maison, ce sont ses enfants qui font le show !

Depuis des années, Céline Dion fait le show - aujourd'hui plus que jamais. La grande voix canadienne de 51 ans s'autorise toutes les folies vestimentaires, comme pour la promotion de son dernier album Courage. La chanteuse a enchaîné les looks lors de son récent passage à New York.

C'est justement de l'autre côté de l'Atlantique que Nikos Aliagas est allé la rencontrer. Pour son émission 50Mn Inside sur TF1 mais également pour une interview à découvrir dans le numéro du 28 novembre 2019 de Gala, dans lequel il tient une chronique baptisée Sans Filtre. En plus d'avoir eu le privilège de photographier Céline Dion, Nikos Aliagas a également recueilli quelques confidences.

Dans cet entretien, il est notamment question des enfants de la superstar, René-Charles, âgé de 18 ans et Eddy et Nelson, les jumeaux de 9 ans, tous nés de l'histoire d'amour de Céline Dion avec René Angelil, décédé en 2016. "Quand je rentre à la maison, il n'y a plus de Céline chanteuse : c'est eux qui font le show. Ils prennent le micro, ils font du karaoké, mon grand écrit du rap et les petits se déguisent. Je deviens spectatrice. Ils veulent des moments avec leur maman", a-t-elle confié à Nikos Aliagas.

Des souvenirs qui s'accumulent à tous ceux qu'elle conserve précieusement depuis la naissance de ses fils. "Je garde tout de mes enfants. Même les petites branches ou les fleurs qu'ils m'offraient quand ils étaient petits. Je les mets dans des boîtes à chaussures", a-t-elle expliqué.

Avec son album Courage, Céline Dion a fait un come back en force puisqu'elle a déjà vendu plus de 113 000 exemplaires du disque.

L'intégralité de l'interview de Céline Dion par Nikos Aliagas est a découvrir dans Gala en kiosques le 28 novembre 2019.