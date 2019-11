Céline Dion : Pourquoi elle redoutait de ne jamais avoir d'enfants avec René

En pleine tournée mondiale, le Courage World Tour, Céline Dion a accordé une interview exclusive à 50 Mn Inside sur TF1. Dans l'émission du 23 novembre 2019, la chanteuse canadienne évoque les dates les plus importantes de sa vie et revient sur le baptême de son fils aîné, René-Charles. La veuve de René Angelil révèle avoir redouté cette foule immense venue voir son bébé alors âgé d'à peine six mois. "Il y avait beaucoup de gens. Et je voulais m'assurer qu'il ne soit pas apeuré, intimidé par tous ces gens qui criaient et voulaient voir René-Charles. C'était un très grand jour pour René et moi. C'était notre premier enfant."

Un bébé très désiré par le couple, qui n'arrivait pas à concevoir d'enfant. Après plus de deux ans d'attente, Céline est enfin tombée enceinte, pour son plus grand bonheur. Face à Nikos Aliagas, elle révèle avoir pensé ne jamais avoir d'enfant. "À un moment donné dans ma vie, je me suis dit que j'étais tellement chanceuse en tant que chanteuse que peut-être que le prix à payer c'était de ne jamais avoir d'enfant... Finalement, j'ai trois enfants." En effet, après la naissance de René-Charles en 2001, Céline Dion donnera naissance à des jumeaux aujourd'hui âgés de 9 ans (Nelson et Eddy).

Un peu plus tard dans l'interview, elle dévoile son quotidien avec ses trois enfants : "Quand je rentre à la maison, ce sont eux qui font le show. Ils font du karaoké (...) Mon fils écrit du rap. Mes deux enfants (les jumeaux Eddy et Nelson) se déguisent tous les jours." Une famille épanouie et heureuse sur laquelle René veille toujours, selon Céline.