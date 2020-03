M. Pokora ému par l'arrêt de sa tournée : "C'est vraiment dur..."

Quand d'autres sont obligés d'arrêter leur tournée pour cause de billetteries laborieuses, M. Pokora est quant à lui frustré de devoir quitter la scène en plein succès. Le chanteur, revenu en France pour reprendre le Pyramide Tour après plusieurs semaines en Californie pour la naissance de son fils, est victime des remous causés par le coronavirus.

Après avoir fait polémique à cause d'un message considéré par certains comme complotiste, M. Pokora a opté pour une approche différente afin de partager son agacement et sa tristesse à propos du coup d'arrêt porté à sa tournée. Sur scène, dimanche 8 mars 2020, il a donné un ultime concert au Zénith d'Amiens. Il a pris la parole pour s'exprimer face à ses fans. "C'est vraiment dur de ne pas pouvoir monter sur scène, aller voir mon public. Vous savez à quel point je travaille comme un chien pendant deux ans pour préparer un spectacle comme ça avec mes équipes (...) Ce n'est pas égoïste, je sais qu'il y a des gens qui sont touchés par cette foutue maladie. Et je pense fort à eux. Vraiment, c'est pas égoïste, c'est juste humain, en fait, d'être déçu, d'être frustré de ne pas pouvoir faire ce qu'on aime le plus au monde", a-t-il déclaré.

Sur son compte Instagram suivi par 2,5 millions de fans, l'interprète des titres Tomber, Si t'es pas là ou encore Les Planètes a posté un long message pour donner rendez-vous au public. "Je ne sais pas quand on se reverra sur cette tournée. Vite, j'espère ! (Peut-être à Bruxelles si pas de mesure semblable prise du côté de la Belgique d'ici là). Pour l'instant, comme vous le savez, plus aucun concert n'est faisable jusqu'à nouvel ordre. Je vous tiens évidemment au courant dès qu'on avance sur les reports ou annulations. On y travaille, c'est un casse-tête comme vous pouvez vous en douter... Merci à toutes et à tous pour vos messages depuis dix jours, ça me va droit au coeur", a écrit M. Pokora.

Le chanteur de 34 ans, qui va pouvoir profiter un peu plus que prévu de sa chérie Christina Milian et de leur fils Isaiah, est victime comme d'autres artistes des mesures prises par le gouvernement concernant les rassemblements de plus de 1000 personnes. À ce jour, le coronavirus a fait 30 morts en France.