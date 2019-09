M. Pokora dévoile ses abdos de dingue avant le Pyramide Tour

Top départ le 5 octobre 2019. C'est à cette date que M. Pokora donnera le premier concert de son Pyramide Tour, sur la scène du Zénith de Strasbourg. Le chanteur de 33 ans, récemment peiné par la mort de son ami Mehdi Boureghda, poursuit les répétitions et en dévoile les coulisses sur les réseaux sociaux.

Sur son compte Instagram suivi par 2,2 millions d'abonnés, M. Pokora a posté des photos et des vidéos de lui et de ses danseurs, s'entraînant pour le Pyramide Tour. Jeudi 5 septembre, pile un mois avant le lancement de la tournée, l'artiste a dévoilé une image de lui torse nu. On peut ainsi apprécier ses abdominaux très bien dessinés et ses multiples tatouages. Le chanteur s'entretient, lui qui aime le sport et particulièrement le foot. Il n'a clairement plus rien à voir avec le minet gringalet des années Popstars.

"Parce que je ne suis pas seulement un chanteur... Je suis un performer... M'entraîner et être toujours en forme fait partie de ce que j'estime être du respect pour les gens qui ont payé pour venir voir mes spectacles #TrainHardPerformBetter", écrivait M. Pokora il y a deux mois en légende d'une vidéo de ses exploits sportifs.

M. Pokora va donc passer plusieurs mois en France pour sa tournée qui passera notamment par la capitale pour deux dates : le 26 novembre 2019 et le 14 mars 2020, à l'AccorHotels Arena. Le chanteur, qui a posé ses valises à Los Angeles depuis quelques années maintenant, aura sans doute la visite de sa chérie, la chanteuse américaine Christina Milian. Celle-ci ne pourra toutefois pas énormément voyager puisqu'elle est enceinte de leur premier enfant. Les amoureux attendent en effet un petit garçon.

Cette tournée permettra à M. Pokora de défendre sur scène son dernier disque porté par le premier single Les Planètes. Un disque certifié platine cet été avec 100 000 ventes au compteur selon Purecharts.

Thomas Montet