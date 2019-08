Christina Milian enceinte de M. Pokora : robe fluo et baby bump éclatant

Le même jour, Christina Milian s'est emparée de son compte Instagram afin d'y faire un live, où elle répondait à plusieurs questions de ses abonnés. "Mon baby bump est en train de grandir ! Une fois le bébé sera né, je recommencerai à faire de la musique ! Je travaille sur beaucoup de choses en même temps et là, tout de suite, j'ai besoin de garder mon énergie. Quand je serai inspirée pour faire les bonnes chansons, je retournerai au studio !", a expliqué l'illustre interprète de When You Look at Me. Concernant son ventre de grossesse, Christina Milian indique qu'il "grossit de jour en jour" mais que son "nombril n'est pas encore sorti".

Beaucoup de questions concernaient Falling Inn Love, dont Christina Milian a obtenu le premier rôle. Elle partage l'affiche de cette comédie romantique disponible sur Netflix depuis le 29 août 2019 avec un certain Adam Demos, qu'on a pu voir dans la série UnReal.