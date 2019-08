M. Pokora bientôt papa : Adorable rap avec la fille de Christina Milian, Violet

M. Pokora est actuellement à Los Angeles, au plus près de la maman de son futur enfant, Christina Milian et de Violet. Il y prépare son Pyramide Tour, qui débutera en octobre, en France. Pour l'instant, il profite du soleil californien pour passer de précieux instants avec sa famille. Courses pour l'arrivée du bébé, glaces et même balades à vélo au bord de l'océan, M. Pokora se rapproche encore un peu plus de la fillette. "Je suis fier de toi. C'est la première fois qu'elle fait du vélo seule. C'est ça qu'on veut ! N'arrête pas de pousser avec tes jambes, c'est plus facile quand tu prends de la vitesse. Je suis fier de toi mon bébé", encourageait-il lors de la virée familiale, il y a quelques jours.

Le chanteur considère même cette petite comme sa propre fille. "Je ne suis pas le père biologique, mais je me suis pris d'amour pour cette petite. Quand elle m'appelle pour me dire que je lui manque, j'ai envie de sauter dans un avion", confiait-il au Parisien en avril dernier. Une belle complicité.