Christina Milian montre son baby bump, de sortie avec M. Pokora et Violet

Le 28 juillet 2019, Christina Milian et M. Pokora ont annoncé simultanément l'arrivée de leur premier enfant sur leurs comptes Instagram respectifs. "La relève est en route !", écrivait le chanteur. "Ça va sortir en 2020 ! Quelle bénédiction !", s'était réjouie la mère de famille. Depuis cette grande annonce, qui a fait le bonheur de milliers de fans français et américains, la chanteuse n'en finit pas de montrer son joli ventre arrondi. Le 8 août 2019, elle s'emparait de son compte Instagram pour évoquer ses fatigants premiers mois de grossesse. "Être enceinte pour la seconde fois est définitivement une toute nouvelle expérience ! J'ai traversé un long et très épuisant premier trimestre.... à juste titre puisque mon corps accueille et fabrique un merveilleux être humain", a-t-elle confié. On lui souhaite le meilleur pour la suite de sa grossesse !