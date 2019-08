Christina Milian enceinte de M. Pokora : Première sortie et discret baby bump

Le 31 juillet 2019, Christina Milian a fait sa première apparition depuis l'annonce officielle de sa grossesse ! En couple depuis deux ans avec M. Pokora, la chanteuse américaine de 37 ans a annoncé attendre leur premier enfant ensemble dimanche 28 juillet 2019. Alors qu'elle semble être enceinte depuis plusieurs semaines, Christina Milian a dévoilé un léger, mais bien visible, baby bump lors de sa première sortie dans les rues de Los Angeles. Haut blanc moulant, pantalon kaki et bottines à talons assorties : l'interprète de When You Look at Me était tout simplement rayonnante, marchant au soleil avec un ami.

Mercredi 31 juillet 2019, Christina Milian avait de bonnes raisons d'être heureuse, puisqu'elle célébrait ses deux ans d'amour avec M. Pokora. En story Instagram, l'artiste a publié deux photos symboliques de leur idylle. La première est issue de leur première nuit d'amour, dans une discothèque de Saint-Tropez, il y a tout juste deux ans, le 31 juillet 2017. "Au VIP Room de St-Tropez où l'étincelle s'est déclenchée, les planètes alignées", a tendrement écrit Christina Milian. La seconde photo a été diffusée partout, puisque c'est celle que le couple a utilisé pour annoncer la grossesse de la chanteuse : un cliché des futurs parents, brandissant une échographie. "Je ne pourrais pas être plus heureuse pour cette nuit du destin. Joyeux anniversaire (de rencontre) mon amour", a-t-elle indiqué.