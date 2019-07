M. Pokora : Christina Milian est enceinte, "la relève est en route" !

Une image valant mille mots, c'est en partageant avec leurs abonnés sur Instagram la photo d'une échographie que M. Pokora et Christina Milian ont annoncé une très heureuse nouvelle, dimanche 28 juillet 2019 : elle est enceinte de leur premier enfant ! "La relève est en route !", se contente de commenter fièrement - et amoureusement - l'artiste français de 33 ans, en légende de cette magnifique image en noir et blanc du couple qui se passait effectivement de commentaire. "Sortie prévue en 2020 ! Quelle bénédiction ! C'est parti, bébé", écrit quant à elle la jeune femme, qui a préféré la version en couleur du même moment immortalisé alors que son homme tient l'échographie devant son ventre. Au passage, on peut observer qu'elle a déboutonné son jeans... Premiers effets de la grossesse ?

En couple depuis l'été 2017 et leur coup de foudre dans un restaurant, le chanteur originaire de Strasbourg et l'Américaine native du New Jersey, après s'être montrés discrets dans les premiers temps de leur relation, vivent leur histoire d'amour au grand jour et pleinement, malgré des activités professionnelles qui les séparent parfois. Et si M. Pokora s'est, de son propre aveu "pris d'amour" pour Violet, la fille de 9 ans que Christina a eue de son mariage passé avec le rappeur The-Dream et qui l'appelle "daddy" bien qu'il ne soit pas son père biologique, il ne faisait pas de secret de son désir d'avoir des enfants : "Mon but sur Terre est de donner la vie (...) J'ai appris à moins être centré sur moi depuis que j'ai une belle-fille de 9 ans", confiait-il avec assurance à Libération dans le cadre du portrait que le quotidien a brossé de l'interprète des Planètes dans son édition du 18 avril dernier.

Cette formidable nouvelle, M. Pokora et Christina Milian, qui sont installés à Los Angeles, ont pu la savourer et la fêter en famille. Une famille qui les entourait ces dernières heures pour profiter ensemble d'un festival de salsa à Oxnard, à l'ouest de la Cité des Anges en Californie, comme leurs stories Instagram ont permis de le découvrir. Outre son talent de percussionniste, filmé en train de jouer des congas lors d'un concert, Matt s'est encore mis en évidence du fait de son feeling fabuleux avec les enfants : "Layvin adore tonton", a commenté Christina en l'observant avec son petit neveu. Un futur super papa, à n'en pas douter.

