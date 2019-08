Christina Milian enceinte : Confidences sur sa grossesse "très épuisante"

Christina Milian n'en finit pas de montrer son baby bump. Dans les rues de Los Angeles ou sur Instagram, la compagne deM. Pokora dévoile son joli ventre arrondi. Jeudi 8 août 2019, la future maman a profité d'une publication sur son compte Instagram pour en dire un peu plus sur cette grossesse très suivie en France comme aux États-Unis. "Être enceinte pour la seconde fois est définitivement une toute nouvelle expérience ! J'ai traversé un long et très épuisant premier trimestre.... à juste titre puisque mon corps accueille et fabrique un merveilleux être humain", témoigne-t-elle sur le réseau social, où elle est suivie par 5,2 millions de fans.

La suite de son message est cependant consacré à un placement de produit. On n'en saura pas plus sur ce début de grossesse fatiguant. Une chose est sûre : elle peut compter sur le soutien inconditionnel de son compagnon depuis plus de deux ans, M. Pokora. À Los Angeles pour préparer son Pyramide Tour, le chanteur français passe un temps précieux avec sa compagne et sa fille Violet (9 ans), issue d'une précédente relation.