M. Pokora et Christina Milian : Sortie en amoureux et changement capillaire...

Dans sa story Instagram, Christina Milian a également dévoilé la toute nouvelle coupe de cheveux de son chéri : une coloration blanche. Cheveux ondulés, reflets immaculés : ce nouveau style va particulièrement bien à M. Pokora. L'artiste de 33 ans a joué les coiffeurs, puisqu'il a fait cette coloration lui-même. "Il l'a faite tout seul", a précisé Christina Milian sur Instagram. Les plus grands fans du chanteur s'en rappellent : il avait déjà arboré une couleur blanche (bien plus prononcée à l'époque) du temps de sa participation à The Voice (TF1).