M. Pokora "fier" de Violet, fille de Christina Milian : tendre virée en famille

Matt Pokora, sa compagne Christina Milian enceinte et sa fille Violet Nash - Enceinte et radieuse, C.Milian se rend au glacier McConnell avec compagnon M.Pokora et sa fille V.Nash pour le goûter après avoir acheté des vêtements pour bébés. La chanteuse 'Dip it Low' et son compagnon ont annoncé sa grossesse la semaine dernière via Instagram. C'est le premier enfant du couple et le premier enfant de M.Pokora. Los Angeles, le 3 août 2019.