M. Pokora et Christina Milian, enceinte : ils révèlent le sexe du bébé !

It's a boy ! Le 12 août 2019, M. Pokora (33 ans) a partagé sur Instagram une information que tous ses abonnés avaient hâte de découvrir : le sexe de son futur bébé. Sa chérie Christina Milian (37 ans) attend un petit garçon. "On t'attend mon FILS. On commencera par ça j'te dis diiiirect", a-t-il écrit en incluant l'émoticône ballon de football, signifiant sa ferme intention de partager sa grande passion pour ce sport avec son petit bonhomme.

Pour annoncer cette grande nouvelle à leurs proches, l'interprète de Elle me contrôle avait organisé une fête grandiose. En story, on découvre la sublime mise en scène que le couple avait imaginée : plusieurs ballons roses et bleus sont disposés dans son jardin ainsi qu'une énorme lumière néon avec pour inscription : "Baby."

Soudain, l'ancien candidat de Popstars présente une petite bombe de fumée devant ses invités. On devine que celle-ci révélera le sexe de son futur bébé. Sa compagne et sa belle-fille Violet (9 ans) sont également debout à côté de lui, impatientes. Les invités commencent le décompte... 3, 2, 1... puis la vidéo se coupe. C'est ensuite dans une photographie que l'on découvre la réponse. La fumée est de couleur bleue ! Petit détail en plus, l'inscription "Baby" s'est également allumée en bleu. Le chanteur français et la cofondatrice du Food Truck Beignet Box Truck attendent donc un petit garçon. Heureux, il apparaît avec sa chérie au milieu d'une épaisse fumée bleue. Dans la story de Christina Milian, on découvre les invités ainsi que les nombreuses gourmandises et confiseries (de couleur bleue bien sûr) préparées pour l'occasion.

Félicitations aux futurs parents et à Violet, sûrement ravie de préparer l'arrivée de son petit frère !