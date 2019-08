Christina Milian enceinte et épuisée, se lance... dans les beignets !

Depuis l'annonce officielle de sa grossesse le 28 juillet 2019, la chanteuse américaine Christina Milian (37 ans) semble ne pas avoir une minute à elle. Le 9 août 2019, la maman de Violet (9 ans) a été aperçue en train de travailler dans son Food Truck, le "Beignet Box Truck" à Studio City, en Californie.

On découvre ainsi la chérie du chanteur M. Pokora (33 ans) enchaînant les rôles, passant de cuisinière à caissière en quelques minutes, le tout sous une chaleur de plomb, la Californie affichant des températures au-delà de 30 degrés l'après-midi... Est-ce vraiment une activité bien raisonnable pendant la grossesse ? Il ne faudrait que la future maman fasse un malaise.

Pourtant, bien qu'épuisée par cette seconde grossesse, la chanteuse américaine confiait sur son compte Instagram, suivi par 5,2 millions d'abonnés, le jeudi 8 août : "Être enceinte pour la seconde fois est définitivement une toute nouvelle expérience ! J'ai traversé un long et très épuisant premier trimestre.... à juste titre puisque mon corps accueille et fabrique un merveilleux être humain". Mais les affaires n'attendent pas pour cette nouvelle entrepreneuse. En story, elle filme son Food Truck et indique à ses abonnés la localisation de son camion à sucreries. Christina reposte également les avis de ses clients (ravis) et remercie chaleureusement ses fans venus lui rendre visite sur son lieu de travail.

Cofondatrice de ce concept avec Elizabeth Morris, Christina Milian a même partagé quelques secrets des recettes de ses beignets auprès de Inside Edition sur Youtube. La description de leurs friandises sur leur site mettra l'eau à la bouche aux nombreux curieux : "Lorsqu'il est frit et saupoudré de sucre à glacer, le beignet s'habille d'une poudre de sucre onctueuse et fondante dans la bouche." Plutôt tentant, non ?