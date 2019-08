Christina Milian enceinte de M. Pokora : elle affiche son ventre très arrondi

Le même jour, Christina Milian s'emparait de sa story Instagram pour évoquer son baby bump, qui changerait d'apparence quotidiennement : "Pour ceux qui se demandent, chaque jour, mon ventre est différent. Parfois, il est plus imposant, parfois, il est plus plat. Je ne sais pas pourquoi ! Mais il abrite un merveilleux petit garçon. Je suis si heureuse qu'il arrive. J'essaie de garder la forme, de rester athlétique. Ce sera plus facile pour moi de garder de l'énergie une fois qu'il sera né, mais aussi pour l'accouchement !"

Il y a quelques jours, Christina Milian et M. Pokora apprenaient ensemble, au cours d'une gender reveal party, le sexe de leur futur bébé. En couple depuis juillet 2017, ils s'apprêtent à accueillir un petit garçon d'ici à quelques mois. Une excellente nouvelle pour le chanteur, qui va ainsi devenir papa pour la première fois. "Mon but sur Terre est de donner la vie", avait-il confié à Libération il y a quelques mois, avec déjà une belle fibre paternelle.