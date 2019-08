Christina Milian radieuse : baby bump de sortie, M. Pokora sur un nuage

Tout simplement lumineuse. Christina Milian a une nouvelle fois dévoilé son joli baby bump, sous le soleil de Californie, le 14 août 2019. La jeune chanteuse de 37 ans, enceinte pour la seconde fois, a joué les caissières pour son food truck, le "Beignet box truck", dans le quartier de Studio City, à Los Angeles. Et malgré la chaleur de l'été, qui peut vite monter dans un camion en plein soleil, la compagne de M. Pokora garde son rôle jusqu'au bout et sert quelques clients. Fière de ce concept, Christina Milian partage à de nombreuses occasions sa passion pour les donuts sur son compte Instagram (et en fait même profiter à son chéri).