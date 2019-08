Christina Milian, confidences sur sa grossesse : "Mon ventre change chaque jour"

Christina Milian devra vivre quelque temps sans son chéri, M. Pokora. Le papa de son futur bébé s'est envolé pour Paris, mardi 20 août 2019. D'après ses stories Instagram, le chanteur de 33 ans s'entraîne encore pour son Pyramide Tour, qui débutera le 5 octobre prochain au Zénith de Strasbourg. Jogging dans les parcs parisiens, séance de sport depuis son appartement... le chanteur poursuit sa préparation intensive débutée à Los Angeles.

Depuis le mois de juin, il avait rejoint sa compagne Christina Milian et sa fille Violet (9 ans) issue d'une précédente relation, en Californie. Leurs belles vacances sont désormais finies et l'adorable fillette a repris l'école. L'occasion pour la chanteuse de 37 ans d'imiter son chéri et de faire un peu de sport pour préparer l'arrivée du bébé. "Ça y est, j'ai fait de la course à pied, maintenant on fait du gainage ! Pour ceux qui se demandent, chaque jour, mon ventre est différent. Parfois, il est plus imposant, parfois, il est plus plat. Je ne sais pas pourquoi !", explique Christina Milian sur Instagram, en légende d'une photo d'elle en train de faire la planche, en pleine séance de gainage.

"Mais il abrite un merveilleux petit garçon. Je suis si heureuse qu'il arrive. J'essaie de garder la forme, de rester athlétique. Ce sera plus facile pour moi de garder de l'énergie une fois qu'il sera né, mais c'est aussi pour l'accouchement ! Faire du sport me fait beaucoup de bien. Trop heureuse d'en faire, je n'avais pas pu m'entraîner pendant toute une semaine", conclut la mère de famille, définitivement en forme pour accueillir son futur fils.