M. Pokora et Christina Milian : Virée mémorable avec Violet à Universal Studios

M. Pokora et Christina Milian n'en finissent pas de s'éclater en famille. À Los Angeles, là où le chanteur français habite depuis quelques années avec sa moitié, les futurs parents ont prévu toutes sortes d'activités estivales pour tisser des liens forts avec Violet (9 ans), fille de la chanteuse issue d'une précédente relation. Après une virée à vélo en bord de plage, un après-midi crèmes glacées et une délicieuse sortie au restaurant, la petite famille a mis le cap sur les studios Universal, célèbre parc d'attraction californien.

Une fois qu'ils ont visité Pré-au-Lard, fameux village d'Harry Potter, M. Pokora, Christina Milian et Violet ont essayé le manège de Jurassic Park et ses nombreuses éclaboussures. Crises de rire, attractions pour enfants et hilarantes photos souvenirs prises en plein manèges : ils ont passé une journée mémorable ! Seul bémol : Christina Milian, qui rappelons-le est enceinte depuis quelques mois, n'a pas pu faire de manèges à sensations fortes. Elle a donc laissé son homme y aller seul. "La meuf enceinte doit les regarder s'amuser...", a-t-elle blagué sur sa story Instagram. C'est d'ailleurs sur le réseau social que les futurs parents ont documenté leur journée animée.