Karine Ferri, pilote sexy en bikini : Sa virée "paradisiaque" en bateau

Seule inconnue au tableau : ses enfants (Maël, 3 ans et Claudia, 1 an) et son mari, Yoann Gourcuff ont-il pu prendre part à cette balade en bateau ? Très discrète sur sa vie privée, Karine Ferri n'en a pas dit plus sur Instagram. Mais, en couverture du dernier numéro de Gala, paru le 7 août 2019, l'animatrice s'est confiée pour la première fois sur son mariage avec le footballeur. "Je vous dirai juste qu'il n'y a rien de plus beau que de s'unir à l'homme que l'on aime plus que tout. Celui qui m'a offert ce qu'il y a de plus précieux dans la vie : des enfants. J'ai la chance d'avoir épousé un être merveilleux", a-t-elle confié. Une belle petite famille.