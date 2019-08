Karine Ferri, maman comblée avec Maël et Claudia : "Ils m'ont rendue plus forte"

Devenir maman a permis à Karine Ferri d'apprécier les petites choses du quotidien, bien loin des caméras et des paillettes : "Avant d'avoir mes enfants, je me regardais peut-être un peu plus le nombril. Ils m'ont rendue plus forte, et m'ont permis de prendre du recul. Ils ont vraiment donné un sens à mon existence, a ainsi confié la présentatrice de The Voice Kids. Je me suis libérée de beaucoup de choses, toutes les futilités qui empoisonnent le quotidien n'ont plus lieu d'être. Je me réjouis de plaisirs simples : m'endormir en racontant une histoire, ma peau contre leur peau, leur main dans ma main..."

Dès le 23 août prochain, Karine Ferri sera de retour sur TF1 pour une sixième saison de The Voice Kids.