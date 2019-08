Karine Ferri jeune mariée et maman : avec Claudia, elle affiche sa large bague

Au premier plan, les internautes peuvent ainsi voir de près la bague de fiançailles de Karine Ferri. Il s'agit du modèle Move Noa Pavée de chez Messika, une bague originale en diamant et or blanc 18 carats. Après huit ans de romance, l'animatrice de Danse avec les stars et son footballeur de compagnon se sont mariés le 8 juin dernier à La Motte, un petit village du Var. Les parents de Maël (3 ans) et Claudia ont célébré leurs noces avec leurs proches lors d'une "immense pool party" organisée au domaine des Grottes, une large propriété au milieu des vignes et des oliviers.

"Je trouve cela très beau d'unir sa vie à la personne que l'on aime. Même si aujourd'hui, les coutumes se perdent un peu, je reste pour ma part assez traditionnelle. Avec les baptêmes, les mariages sont les plus jolies fêtes d'une vie", confiait-elle ainsi à Télé 7 Jours en juillet 2018.