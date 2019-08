Danse avec les stars 10: Hugo Philip, compagnon de Caroline Receveur, au casting

Alors que cette dixième saison de Danse avec les stars devrait être diffusée dès l'automne sur TF1, le casting se dessine peu à peu. Liane Foly – la seule dont la participation a été officialisée par la chaîne, affrontera Hugo Philip, le compagnon de Caroline Receveur, sur le parquet. Auprès de nos confrères de Télé Loisirs, le mannequin s'exprime.

"Je fais Danse avec les stars pour m'amuser mais aussi pour gagner", lance d'emblée le papa du petit Marlon (1 an). Un nouveau challenge loin de faire peur à ce sportif au corps d'athlète : "C'est une émission que j'aime regarder et que ma compagne a déjà faite par le passé. Je trouve que c'est un vrai challenge sportif. Un challenge de vie aussi. Caroline m'a dit que c'était une aventure inoubliable." Hugo Philip sait déjà à quoi s'attendre, notamment grâce à sa moitié qui lui a débriefé son expérience : "Elle m'a dit que c'était très intense, qu'elle était épuisé après les entraînements. Je sais que ma vie privée serait un peu mise entre parenthèses."

Caroline ne m'a jamais vu danser

S'il est prêt mentalement, Hugo Philip continue à s'entraîner dur en attendant le lancement de DALS 10. Il faut dire que le beau gosse prévoit déjà de faire tomber la chemise... "Je sais qu'on va me demander de danser torse-nu. Je vais m'entraîner au mieux pour être satisfait de mon corps", lance-t-il. En plus de sa plastique musclée, le candidat compte sur sa volonté pour espérer aller le plus loin possible : "J'ai toujours aimé la danse mais je ne suis pas un grand danseur. Quand j'ai passé les essais, j'ai pris énormément de plaisir, cela m'a conforté dans l'idée que l'aventure pourrait être amusante. Caroline ne m'a jamais vu danser, ce serait une première sur TF1."

Très motivé, Hugo Philip peut compter sur Caroline Receveur, pas jalouse du tout. "Quand on a confiance en son conjoint, qu'on sait que c'est dans le cadre professionnel et qu'il n'y a pas d'arrière pensée, y'a aucune ambiguïté... Donc non je ne culpabiliserai pas de créer une complicité avec ma danseuse, lance-t-il. Moi quand je vois Caroline avoir une proximité avec un autre garçon pour un shooting photo par exemple, ce n'est pas plaisant, mais je sais que cela fait partie du métier." D'ailleurs, rendre fier ses parents et sa belle sera sa plus belle victoire !

Hugo Philip rejoint Linda Hardy et Liane Foly, déjà annoncées au casting de l'émission. Elsa Esnoult, Azize Diabaté, Ladji Doucouré et Yoann Riou devraient également être candidats de cette prochaine édition.