Danse avec les stars 10 : Une actrice de Demain nous appartient candidate

Le casting de Danse avec les stars 10 se précise ! Nos confrères de Paris Match viennent d'annoncer le nom d'une nouvelle candidate qui tentera de succéder à Clément Rémiens et Denitsa Ikonomova. Il s'agit de Linda Hardy.

Selon leurs informations exclusives, l'actrice de Demain nous appartient (TF1) a accepté la proposition de la production après plusieurs refus par le passé. "Ce n'est pas la première fois qu'on me propose de le faire, mais c'est la première fois que je suis en mesure d'accepter. J'ai un appétit pour les expériences nouvelles, j'aime apprendre et, autant, j'ai besoin d'être rassurée dans ma vie privée, autant, dans ma vie professionnelle, j'ai le goût de l'effort et des challenges", a-t-elle confié à Paris Match.

Comme son partenaire de Demain nous appartient l'an dernier, Miss France 1992 devra jongler entre les tournages de la série de TF1 (qui se déroulent à Sète) et les entraînements de Danse avec les stars. Un emploi du temps chargé et épuisant en perspective ! Mais cela ne fait pas peur à l'interprète de Clémentine : "Au départ, on se dit qu'on ne va pas y arriver, mais le corps s'adapte à tout. On se rend vite compte à quel point c'est une machine fantastique. Nous, les comédiens, en avons conscience plus que n'importe qui d'autre. Le rythme va être soutenu à la rentrée. Je touche du bois, mais j'ai quand même une bonne résistance physique et je pars du principe que, lorsqu'on se lance dans projet, il ne faut pas trop se poser trop de questions. Les obstacles au départ ne m'effraient pas. Je regarde les choses de manière plus globale et je me demande ce que ça peut m'apporter."

Les autres noms du casting de DALS 10

En cas de besoin, nul doute qu'elle pourra compter sur l'aide de Clément Rémiens, vainqueur l'an dernier, pour la soutenir et la conseiller. Elle pourra aussi appeler son ex-collègue Lorie Pester, qui a participé au célèbre concours de danse en 2016. Pour rappel, Linda Hardy affrontera Liane Foly, la première participante (et la seule pour le moment) officialisée par TF1.

Le 17 juillet, nos confrères de Puremédias ont annoncé que la star des Mystères de l'amour Elsa Esnoult serait aussi au casting. Tout comme le comédien de 19 ans Azize Diabaté, connu pour son rôle de Medhi dans la série de la première chaîne Les Bracelets rouges.

Le champion de France 2004, 2005, 2007 et 2008 du 110 mètres haies Ladji Doucouré (36 ans) et le commentateur sportif de la chaîne L'Équipe Yoann Riou devraient également relever ce défi de taille. À l'animation, on aura le plaisir de retrouver Camille Combal et Karine Ferri.