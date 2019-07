Danse avec les stars 10 : Elsa Esnoult, Azize Diabaté... Les premiers noms !

Ça y est ! Les premiers noms du casting de Danse avec les stars 10 (TF1) commencent à sortir ! Selon nos confrères toujours bien renseignés de Puremedias.com, la première chaîne a d'ores et déjà retenu quelques personnalités...

En effet, la nouvelle édition du concours produit par BBC Worldwide France et TF1 Productions accueillera vraisemblablement la belle Elsa Esnoult sur son parquet à l'automne prochain. La chanteuse et comédienne âgée de 30 ans, que le grand public connaît depuis 2011 grâce à son rôle de Fanny dans les Mystères de l'amour sur TMC, devrait se mesurer au comédien de 19 ans Azize Diabaté (vu dans la série Les Bracelets rouges sur TF1), mais aussi au champion de France 2004, 2005, 2007 et 2008 du 110 mètres haies Ladji Doucouré (36 ans).

Ces trois noms viennent s'ajouter à celui déjà avancé par le site Le Plateau télé – et confirmé par Puremedias.com – de Yoann Riou, le commentateur sportif déchaîné qui officie sur la chaîne L'Équipe. Par ailleurs, toujours selon Puremedias.com, la chanteuse Élodie Frégé aurait une nouvelle fois décliné l'invitation...

Côté animation, comme pour la 9e saison, ce sont Camille Combal – lequel vient d'épouser sa chérie Marie – et Karine Ferri qui seront cette année encore à la tête du programme.

Danse avec les stars 10, c'est à l'automne prochain en prime time sur TF1 !