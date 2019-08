Karine Ferri : Sa jolie déclaration d'amour à Yoann Gourcuff

Tandis qu'elle profite de joyeuses vacances à Cannes cet été, Karine Ferri fait la couverture du magazine Gala de ce 8 août 2019. En robe imprimée bohème, look à la Bardot avec sa nouvelle alliance au premier plan, l'animatrice de TF1 a accordé une interview à nos confrères tout en prenant la pose au bord de l'eau. L'occasion pour elle d'évoquer sa vie de famille avec Yoann Gourcuff et leurs deux enfants, Maël (3 ans) et Claudia (1 an).

Cet entretien survient deux mois jour pour jour après le mariage du couple célébré dans l'intimité à La Motte, un petit village du Var. Après huit ans de romance avec le footballeur de 33 ans, la jeune mariée savoure son bonheur : "Je vous dirai juste qu'il n'y a rien de plus beau que de s'unir à l'homme que l'on aime plus que tout. Celui qui m'a offert ce qu'il y a de plus précieux dans la vie : des enfants. J'ai la chance d'avoir épousé un être merveilleux", a confié celle qui se veut très discrète quant à sa vie privée.