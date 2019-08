Karine Ferri et Yohann Gourcuff amoureux : le couple s'éclate à Cannes

Avant de retourner au travail et de co-animer une nouvelle saison de The Voice Kids (de retour avec une sixième édition le 23 août sur TF1), Karine Ferri profite de belles vacances dans le sud de la France. La très discrète animatrice, qui ne se montre quasiment jamais au bras de son amoureux, le footballeur Yoann Gourcuff, vient de faire un beau cadeau à ses fans. Elle a dévoilé sur les réseaux sociaux des photos et vidéos d'une de leurs folles soirées passées avec des amis.

Mardi 6 août, le couple a passé la soirée au restaurant La Môme Plage à Cannes, où, quelques jours plus tôt, c'était Miss France 2019, Vaimalama Chaves, qui se régalait. Un lieu placé sous le signe de la fête comme ont pu le découvrir les followers de la jolie brune de 37 ans. Sur Instagram, Karine Ferri a dévoilé qu'entre deux plats les serveurs déposaient de gigantesques planches couvertes de mets fruités et sucrés à leur table. Le tout avec de la musique à fond.

Mais ce ne sont pas les douceurs du restaurant qui ont ravi les internautes, plutôt les photos mettant en avant Karine Ferri et son mari. Dans la story du compte de la star, on peut la voir poser sa main sur le torse du père de ses enfants : Maël (3 ans) et Claudia 1 an). De sortie avec des amis, le couple a aussi pris la pose avec ses proches - Karine Ferri entourée de ses BFF et Yoann Gourcuff de ses complices masculins.

Cela fait plus de huit ans que Karine Ferri et Yohann Gourcuff vivent une belle histoire d'amour. Si Karine pose peu avec son mari, voire jamais, elle n'hésite pas à lui rendre hommage sur les réseaux sociaux. Comme en avril dernier, lorsqu'elle a écrit : "1 année de plus ! Merci la vie de me combler d'un amour inconditionnel chaque jour qui passe. Mes 3 amours, à leurs côtés j'avance sur le chemin de la vie, sereine et heureuse, je ne l'ai jamais autant été."