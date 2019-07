Vaimalama Chaves : Divine en bord de mer, Miss France 2019 répond aux critiques

Notre Miss France 2019 Vaimalama Chaves est toujours la reine de la pensée positive.

Ce 23 juillet 2019, la beauté de 24 ans, qui a refusé de participer aux concours internationaux Miss Monde et Miss Univers, s'est saisie de son compte Instagram afin de répondre à une question qu'on lui poserait selon elle souvent : "Comment fais-tu pour faire face aux critiques ?"

Elle a ainsi écrit en légende d'une très belle photo d'elle en bord de mer, magnifiquement habillée dans une longue robe bleue : "C'est en jugeant que je me suis sentie jugée. En arrêtant de le faire, j'ai 'oublié' de considérer le point de vue des autres. Surtout que maintenant, il y a des centaines d'avis différents..." Et Vaimalama Chaves de poursuivre sur sa lancée : "Je me concentre sur celle que je veux être et je me dirige petit à petit vers mon idéal féminin. Alors en attendant, je m'amuse de tout, les pieds dans le sable et avec un grain de folie, c'est toujours agréable ! Voilà voilà"

Quelques jours plus tôt, Vaimalama Chaves prenait la pose cette fois dans une robe rouge afin de s'adresser à ses admirateurs. "On peut être une bonne personne, avec un bon coeur et quand même dire non. Par exemple 'Non, je ne veux pas rendre cette robe'", écrivait-elle non sans humour. Un cliché qui une fois encore avait attiré des dizaines de milliers de likes et plusieurs centaines de commentaires....

Les petits conseils de Vaimalama (et ses très jolies photos) semblent en tout cas captiver les Français puisque l'ex-Miss Tahiti 2018 a rassemblé 583 000 abonnés en sept mois de règne... Un record pour une Miss France en exercice !