Lionel Tim (Linkup) : L'ex-acolyte de M. Pokora rejoint TPMP !

C'est une nouvelle inattendue ! Pour cette rentrée 2019, Cyril Hanouna a recruté Lionel Tim, ex-membre des Linkup, dans Touche pas à mon poste (C8). L'animateur a annoncé l'arrivée de l'ancien chanteur sur le plateau de son émission lundi 2 septembre 2019.

Pas question pour l'ancien acolyte de M. Pokora de s'installer aux côtés des chroniqueurs autour de la table. Lionel Tim a été embauché en qualité de... chauffeur de salle ! Il rejoint donc Eric Mendes qui officie également à ce poste depuis des années. "Le public était tellement froid qu'on a besoin de deux chauffeurs de salle ! Oui, c'est n'importe quoi", a lancé Cyril Hanouna, amusé, en présentant le nouvel arrivé dans la bande.

Depuis sa participation à Popstars : Le duel en 2003 sur M6, Lionel en a fait du chemin. Celui qui formait à l'époque un groupe baptisé Les Linkup avec Otis et M. Pokora a aujourd'hui changé de vie. Il est devenu chauffeur de salle et a déjà travaillé sur des émissions très regardées comme La France a un incroyable talent (M6), La Nouvelle édition (C8) ou encore Je t'aime, etc. (France 2). Enfin, en octobre 2016, lors des 35 heures de Baba, le défi fou que Cyril Hanouna s'était lancé en restant autant d'heures à l'antenne, il avait déjà pour mission de chauffer le public. Trois ans plus tard, voilà que le célèbre animateur de 44 ans a fait appel à ses services de manière plus ponctuelle.

Rappelons que le groupe Linkup, qui avait remporté Popstars, n'a pas connu un grand succès. Seul l'album Mon étoile sorti en 2003 avait rencontré son public. L'année suivante, le groupe se séparait. Et M. Pokora est le seul des trois membres à avoir fait carrière dans la musique.