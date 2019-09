M. Pokora et Jean-Roch en deuil : leur ami Mehdi Boureghda est mort

Mehdi Boureghda, qui travaillait au VIP Room aux côtés de Jean-Roch, est mort. C'est l'homme d'affaires et roi de la nuit qui l'a annoncé le 3 septembre en publiant un très triste message dans la story de son compte Instagram.

"Les heures passent et je ne m'en remets pas. Je n'y crois même pas. J'ai pas envie. Dis-nous que c'est une mauvaise blague et je te promets qu'on t'en voudra pas ! Je ferme les yeux et je te vois. Ton sourire, ton rire, tes blagues...Tes phrases bien à toi 'ne t'inquiètent pas je m'occupe de tout comme d'hab'. Dis-moi que c'est une mauvaise blague et ne t'inquiète pas on s'occupera de tout nous aussi. On te prendra dans les bras et on te dira comme on t'aime. On ira manger des framboises ensemble ou ce qu'on a l'habitude de manger ensemble... On parlera de nos enfants et du bonheur qu'ils nous procurent... et là, promis, je n'oublierai pas de te dire à quel point on tient à toi, à quel point tu comptes pour nous. Mehdi", a écrit Jean-Roch.

Ce dernier a aussi ajouté un sobre carré noir sur son compte et plusieurs personnalités ont posté des messages de condoléances. C'est le cas notamment de la chanteuse américaine Christina Milian. Celle-ci a plusieurs fois eu l'occasion de rencontrer Mehdi Boureghda, puisqu'il était un ami de son amoureux M. Pokora. Sur le compte Instagram du défunt, on peut voir des photos de lui et du chanteur français. Il y a deux ans, ils posaient ainsi ensemble alors que M. Pokora cartonnait avec son disque My Way. "Respect mon frero @mattpokora car rien n'était gagné.... Bravo pour ce disque de diamant mérité !", avait-il écrit.