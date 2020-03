Christina Milian : Décontractée et radieuse avec Isaiah et M. Pokora à Paris

Actuellement en France pour soutenir son chéri M. Pokora (34 ans) dans la reprise de sa tournée Pyramide Tour, Christina Milian savoure les joies et les délices de la vie parisienne. Venue avec leur fils Isaiah (né le 20 janvier 2020), la chanteuse américaine a partagé une vidéo du bébé sur Instagram le 4 mars 2020. Surnommé l"héritier" par son papa, le petit garçon apparaît tendrement lové dans les bras de sa maman. Un peu plus tard, l'interprète du titre When You Look at Me a publié une autre photographie dans les rues de Paris avec M. Pokora et le bambin. En pleine promenade, les parents d'Isaiah sont souriants et au comble du bonheur. Pour ajouter encore un peu plus d'amour et de mignonnerie à ce cliché, elle choisit le titre Always Be My Baby de Mariah Carey.