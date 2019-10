Christina Milian auprès de M. Pokora : elle a vécu son concert dans la fosse !

Fraîchement débarquée à Strasbourg, Christina Milian compte bien soutenir comme il se doit son chéri M. Pokora. Pour la première date de sa tournée Pyramide Tour le 5 octobre 2019, la chanteuse a publié une photo sur Instagram et a écrit :"J'ai tellement hâte ! C'est le premier soir de la tournée de mon homme et je suis parée pour en chanter chaque chanson ! Bonne chance bébé !" Un peu plus tard, on a découvert la future maman de 38 ans dans la fosse, en train de danser et chanter avec sa fille Violet (9 ans, issue de son union avec le rappeur The Dream). En totale immersion au milieu du public de son homme, l'artiste américaine semble tout à fait à l'aise et particulièrement admirative de son chéri.

À lire aussi Beyoncé attrapée par un fan en plein concert... et propulsée dans la fosse