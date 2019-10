Christina Milian, enceinte, retrouve M. Pokora : elle débarque à Strasbourg

Par amour, Christina Milian (38 ans) est prête à tout ! Pour les beaux yeux de M. Pokora, la chanteuse a quitté le soleil de Californie pour venir à... Strasbourg ! Arrivée le vendredi 4 octobre 2019 à la gare de Strasbourg, l'interprète de When You Look At Me a emmené sa fille Violet (9 ans) pour soutenir son compagnon pour le lancement de son Pyramide Tour. La tournée de M.Pokora commence ce samedi 5 octobre à Strasbourg, ville d'où il est originaire.

Sur Instagram, la future maman a posté plusieurs photos de sa fille et a écrit : "Je peux te montrer le monde et bien plus. C'est tout ce dont j'ai toujours rêvé pour ma petite fille. Bon voyage ! Premier arrêt : Strasbourg !" Sur les images, on peut également voir la belle-fille de M. Pokora prendre la pose devant la cathédrale de Strasbourg. Par ailleurs, ce n'est pas la première fois que Christina rejoint son homme en tournée, elle l'avait déjà fait lors de sa tournée My Way Tour (en 2017).

Bientôt parents d'un petit garçon (dont la naissance est prévue pour janvier 2020), les amoureux sont plus complices que jamais. Le chanteur de 34 ans avait d'ailleurs posté une vidéo avec son amoureux et Violet dans leur chambre d'hôtel avec pour légende :"Retrouvailles en famille".