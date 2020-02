M. Pokora : Tendres retrouvailles avec son fils Isaiah et Christina Milian

De retour auprès des siens, M. Pokora a partagé une photographie de ses retrouvailles avec son fils Isaiah le 28 février 2020 sur Instagram. Tenant dans ses bras son petit bout de chou qu'il surnomme "l'héritier", l'artiste de 34 ans a profité d'une pause dans les répétitions de sa tournée Pyramide Tour pour rejoindre sa petite famille. Sa compagne Christina Milian a elle aussi posté un cliché de ce tendre moment en story.

On découvre l'interprète du titre Les planètes avec son fils, délicatement endormi sur son papa. Heureuse d'être à nouveau avec son homme, elle écrit :"Together again" ("Ensemble à nouveau"). Pour rajouter encore un peu plus de mignonnerie à cet instant magique, l'interprète du titre When You Look At Me a partagé une vidéo où l'on découvre la minuscule petite main de son fils (âgé d'1 mois seulement), tenter d'attraper le doigt de sa maman. Peut-on faire plus mignon ?