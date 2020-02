M. Pokora séparé de son fils : de retour en France, un mois après l'accouchement

M. Pokora vit actuellement l'angoisse de tout jeune parent : devoir être séparé de son bébé. Le 20 janvier 2020, le chanteur français devenait papa pour la première fois, d'un petit garçon prénommé Isaiah, accueilli ave csa compagne, la chanteuse américaine Christina Milian. Quasiment un mois après l'accouchement, M.P est de retour en France, où il reprendra son Pyramide Tour, dont la prochaine date est prévue pour le mois de mars.

Le 14 février 2020, M. Pokora a indiqué sur Instagram être parti de Los Angeles - là où vivent Christina Milian, le petit Isaiah et sa belle-fille Violet (9 ans) - pour rejoindre Paris. "L.A I'm out... Paris I'm in ! Congé paternité terminé, c'est l'heure de reprendre le boulot !", s'est-il réjouit sur le réseau social. Quelques heures plus tard, on découvrait dans sa story que l'artiste a profité d'un dîner dans le restaurant italien Giusé Trattoria, situé près des Champs-Elysées et prisé d'un certain Kylian Mbappé...

Une fois l'estomac bien rempli, M. Pokora a indiqué se trouver au Petit Med Spa, institut de médecine esthétique de la compagne de son grand ami, Tony Parker. On imagine que le jeune père de famille en a profité pour se faire chouchouter.