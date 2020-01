M. Pokora papa : Christina Milian a accouché, le prénom de leur fils dévoilé

C'est officiel : M. Pokora est papa pour la toute première fois. Le lundi 20 janvier 2020, sa jolie compagne Christina Milian a donné naissance à leur enfant, un adorable petit garçon qu'ils ont baptisé Isaiah. Sur les réseaux sociaux, l'heureux papa n'a pas pu camoufler sa joie, lui qui avait déjà dévoilé la grossesse de sa chérie et le sexe du bébé sur Instagram. "Il était une fois Isaiah, né le 20/01/2020 ... à toi d'écrire le reste... Bienvenue mon fils. Christina, tu es mon héroïne. PS : le jour du Martin Luther King Day" écrit-il, submergé par l'émotion, à l'idée d'élever sa propre famille. Violet, la fille que Christina Milian a eu avec le rappeur The-Dream, était jusqu'à présent la plus petite d'une fratrie de quatre. C'est désormais elle la grande soeur !

Comme prévu, Christina Milian a accouché aux Etats-Unis. M. Pokora, qui assure la tournée de son album Pyramide, a eu la chance d'être présent le jour de la naissance. Une bonne nouvelle pour lui qui avait peur d'être sur scène le jour J. A l'avenir, le chanteur a décidé de ne plus jamais laisser sa carrière empiéter sur sa paternité. "Sur la tournée actuellement, j'enchaîne les dates. Sans doute que sur la prochaine, je ferai une semaine de break toutes les deux semaines pour voir ma famille, explique-t-il dans les colonnes de Nice Matin. Dans mes projets, je raisonnerai plus en année scolaire, pour ne pas que mon fils se balade d'école en école. Donc, une année scolaire en France, une autre à Los Angeles." Il serait effectivement dommage de devoir se contenter d'une Photo de lui...

M. Pokora et Christina Milian, les coulisses de leur rencontre

Il faut croire que le destin s'est penché sur ses épaules. En 2003, alors qu'il faisait encore partie du groupe Link'up, M. Pokora avait été interrogé à propos de la femme de ses rêves par Star Ac le Mag et avait répondu.. Christina Milian. Puis finalement, leurs routes se sont croisées. "C'est le hasard de la vie, se souvenait-il au mois de mai 2019, dans l'émission On se retrouve chez Sabatier. C'était dans un restaurant. J'entends une voix et je me dis : 'On dirait que c'est Christina Milian qui chante.' Je me suis retourné, elle était là et on nous a présentés." S'il avait su, à l'époque, qu'elle lui offrirait un enfant...