M. Pokora et Christina Milian : Il révèle où leur bébé va naître

Tout réussit à M. Pokora, tant sur le plan professionnel que personnel. Son dernier album Pyramide est certifié disque de platine et il vient d'être réédité avec des inédits et une pochette 3D. Sa tournée, le Pyramide Tour, est un véritable succès puisque les fans sont au rendez-vous à chaque date et il a décroché son 13e NRJ Music Award le 9 novembre dernier lors de la cérémonie qui s'est déroulée à Cannes. Un nouveau trophée qui lui a permis de conforter son statut de roi incontesté des NRJ Music Awards.

Personnellement, M. Pokora attend avec impatience de faire la connaissance de son premier enfant. Le chanteur français de 34 ans et sa compagne américaine Christina Milian, 38 ans, attendent un petit garçon pour le mois de janvier. Un bonheur à venir sur lequel il s'est très facilement confié le jeudi 21 novembre 2019 dans Quotidien (TMC).

Lorsque Yann Barthès lui a demandé s'il avait terminé les derniers préparatifs pour la naissance, M. Pokora a confié qu'il s'en occuperait pendant les fêtes de fin d'année. "Comme il est censé arriver en janvier, pendant les vacances de Noël, je vais bricoler, je vais faire comme tout le monde. Je vais monter le lit, le meuble, tout ça", a-t-il partagé.

La double nationalité

Yann Barthès a ensuite voulu savoir quelle nationalité aura le fils de M. Pokora et Christina Milian. C'est alors que l'interprète de Tombé a révélé que sa compagne va accoucher aux Etats-Unis, où ils habitent avec Violet, la fille de 9 ans que Christina a eue de son mariage passé avec le rappeur The-Dream. "Il va naître là-bas pour qu'elle soit entourée de sa famille puisque je suis en tournée. Dès qu'il vient ici [en France NDLR], passeport français, parce que s'il devient footballeur, je veux qu'il joue pour l'équipe de France", a confié M. Pokora, qui a grandi dans l'univers du ballon rond, son père André Tota étant un ancien footballeur professionnel.

Le beau gosse originaire de Strasbourg s'est organisé pour être entièrement disponible pour la naissance de son fils et pour ses premières semaines de vie. Il a prévu une pause dans sa tournée afin de profiter pleinement de cette période unique. En effet, il donnera son dernier concert de 2019 le 20 décembre à Lille et reprendra son Pyramide Tour le 6 mars 2020 à Amnéville.

En France depuis le début du mois d'octobre avec sa fille Violet, Christina Milian regagnera très prochainement Los Angeles puisqu'elle n'aura bientôt plus le droit de voyager. Prendre l'avion deux mois avant le terme est en effet fortement déconseillé.

Actuellement à Paris, la chanteuse et actrice américaine n'a rien loupé du passage de son amoureux dans Quotidien. Elle a tout particulièrement aimé le moment où M. Pokora a été confronté à une photo de lui jeune, lorsqu'il était en 6e ou en 5e selon ses estimations, et qu'il était fan des Backstreet Boys. "J'aurais totalement craqué pour lui", a-t-elle commenté sur Instagram.