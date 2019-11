M. Pokora : Roi incontesté des NRJ Music Awards

Le 21 janvier 2006, M. Pokora est entré dans l'histoire des NRJ Music Awards en remportant son tout premier trophée. Le chanteur, alors âgé de seulement 20 ans, avait décroché le prix de la chanson francophone de l'année et du clip de l'année avec son titre Elle me contrôle qui figure sur son premier solo sobrement baptisé M. Pokora. Ce premier opus depuis la fin des Link Up avait été certifié disque d'or avec plus de 185 000 exemplaires vendus.

Avant de recevoir cette première récompense en solo, le jeune chanteur avait foulé le tapis du Palais des festivals et des congrès de Cannes dans un pantalon de costume bien trop large, la mode XXL de l'époque, et avec une longue chaîne portant un crucifix.