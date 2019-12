Christina Milian enceinte de M. Pokora : hyperactive avant l'accouchement

Christina Milian ne chôme pas ! Alors que la compagne américaine de M. Pokora doit accoucher d'un petit garçon dans quelques semaines (il est prévu au mois de janvier), la chanteuse et actrice de 38 ans continuede travailler activement au sein de son food truck Beignet Box. De retour à Los Angeles depuis quelques semaines, après être restée longtemps auprès de Matt pendant sa tournée Pyramide Tour, la maman de Violet (9 ans) a été aperçue en train de vendre ses délicieuses gourmandises dans les rues de Los Angeles le 6 décembre 2019. Le congé maternité ? Très peu pour elle !

Interviewé par Yann Barthès dans l'émission Quotidien le 21 novembre dernier, M.Pokora confiait que Christina allait accoucher aux États-Unis. Il expliquait son choix :"Il va naître là-bas pour qu'elle soit entourée de sa famille puisque je suis en tournée. Dès qu'il vient ici (en France), passeport français, parce que s'il devient footballeur, je veux qu'il joue pour l'équipe de France." En effet, l'interprète de Tombé sillonne actuellement la France avec sa tournée phénomène Pyramide Tour. Le chanteur a prévu une petite pause dans ses représentations du 20 décembre 2019 au 6 mars 2020 pour être aux côtés de Christina au moment de l'accouchement et pour les premiers mois de leur enfant.

Je me sens énorme !

Enceinte au même moment que son amie Jenna Dewan (qui attend également son deuxième enfant, le premier avec Steve Kazee), Christina s'est confiée à Entertainment Tonight sur cette grossesse pas comme les autres :"Nous avons un petit groupe de chat sur Instagram, et donc on se dit : 'Comment ça se passe ? Comment tu vas ? Qu'est-ce que tu manges ?' Ce genre de choses. On partage aussi des moments comme : 'Je me sens énorme ! Je me sens si grosse'... Car c'est comme ça qu'on se sent quand on est enceinte. Mais en fait, il s'avère qu'on ne peut que devenir de plus en plus grosse !" Plus que quelques semaines à attendre pour Christina et Jenna avant de rencontrer (enfin) leur bébé !