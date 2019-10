Christina Milian enceinte de M.Pokora : son ventre bien arrondi à Paris

Les semaines passent et le ventre de Christina Milian s'arrondit. La preuve en photos avec celles que la compagne de M. Pokora a partagées sur sa page Instagram ce jeudi 24 octobre 2019.

Arrivée en France au début du mois d'octobre pour assister au lancement de la nouvelle tournée de son homme (le Pyramide Tour), la chanteuse et actrice américaine de 38 ans se trouve actuellement à Paris. C'est justement dans les rues de la capitale que la future maman s'est fait photographier. Lookée, habillée d'une petite robe rouge, d'un perfecto noir et de cuissardes, Christina Milian se dévoile de profil et de face. L'occasion de constater que son ventre s'est bien arrondi.

Le même jour, M. Pokora a publié une vidéo de lui avec Violet, la fille de 9 ans de Christina née de son mariage avec le rappeur The-Dream. Le chanteur de 34 ans et sa belle-fille ont déjeuné ensemble au restaurant italien Nolita, situé non loin des Champs-Elysées, où Matt a ses habitudes.

Le charmant artiste profite d'un break dans sa tournée puisqu'après s'être produit à Bruxelles, en Belgique, les 18 et 19 octobre derniers, il n'a plus de concerts jusqu'à la mi-novembre. Le Pyramide Tour reprend le 13 novembre à Genève, en Suisse.