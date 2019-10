M. Pokora : Famille soudée avec Christina et Violet en coulisses à son concert

D'ici à quelques mois, M. Pokora deviendra papa pour la première fois, d'un petit garçon. En attendant l'accouchement, prévu pour janvier 2020, sa chérie Christina Milian et sa fille Violet (9 ans) ont quitté leur domicile de Los Angeles pour être au plus près de leur chanteur favori. Un disque qui cartonne, une ambitieuse tournée francophone et un premier fils : M. Pokora a tout pour être comblé de bonheur. Un sentiment d'avoir trouvé sa famille accentué par la venue et le soutien de Christina et Violet, qui étaient dans le public pour assister à l'un des concerts les plus importants de son Pyramide Tour : le Forest National, à Bruxelles.

Christina Milian et Violet (issue d'une précédente relation) s'étaient glissées dans les coulisses de cette salle de concert historique pour soutenir le chanteur. Plus tard, elles ont publié plusieurs vidéos du concert, capturées depuis les gradins où elles étaient assises, incognitos, parmi les fans de M. Pokora. Depuis sa story Instagram, la chanteuse et actrice américaine a également dévoilé des images de sa fille sur scène, accompagnée de celui qu'elle appelle "daddy". Déjà une perspective de carrière pour l'adorable fillette aux joues charnues ? Comment faire autrement avec une mère et un beau-père artistes ? "Rêve ma petite fille. Peu importe sa taille. Rêve et vois grand", a tendrement écrit sa maman.