M. Pokora, futur papa bientôt marié à Christina Milian ? "Euh... non !"

"La relève est en route." C'est comme ça que M. Pokora annonçait en juillet dernier qu'il allait devenir papa pour la première fois. Ses nombreux fans découvraient au passage l'échographie de Christina Milian, sa compagne. Une grande nouvelle qui a suscité énormément de joie. "Je suis super excité. Même si je reste très prudent tant qu'il n'est pas là, je suis comme un gamin. J'ai hâte. L'année à venir est magnifique. Ma tournée, mon premier film, un enfant. Que demande le peuple ?", avait-il confié à Télé Loisirs.

Que de bonnes nouvelles pour ce couple qui a l'air si soudé, malgré les milliers de kilomètres qui les séparent. Seraient-ils d'ailleurs prêts à passer à l'étape supérieure ? C'est la question que Cauet a posée à M. Pokora, lundi 23 septembre 2019, lors de passage sur NRJ pour faire la promotion de son Pyramide Tour. Il faut dire que le chanteur a une idée bien tranchée sur le sujet.

Alors, après le bébé, le mariage ? "Euh non ! C'est beaucoup de pression d'un coup", répond-il avec honnêteté. "Oui, mais non... elle n'attend pas ma demande", poursuit le chanteur, un peu hésitant. On l'a compris, une chose à la fois pour M. Pokora, qui préfère se focaliser pour l'instant sur l'arrivée de son futur fils, prévue pour mi-janvier 2020, soit pile lors de la pause de sa tournée.

"Je suis heureux, c'est pour mi-janvier. Franchement, qu'est-ce que tu veux de plus ? L'accouchement arrive pile dans la pause de ma tournée, donc je ne pouvais pas rêver mieux", explique M. Pokora, précisant qu'il ne comptait pas annuler de date si Christina Milian venait à accoucher un peu en avance. "Normalement, le terme est à un mois plus tard, donc ça devrait aller. C'est là où j'ai eu de la chance, c'est que ce n'est pas calculé. Mais non, je ne pense pas annuler de dates", poursuit-il sur NRJ. Toutes Les Planètes semblent être alignées pour l'artiste...